«Basta aggressioni vogliamo essere rispettati» è il grido di denuncia e del grande disagio dei medici, degli infermieri e degli operatori sanitari che questa mattina è partito forte dai diversi presidi ospedalieri di Napoli e delle province attraverso i flash mob organizzati dalla Uil e della Uil Fpl di Napoli e Campania.

«Non possiamo più tollerare aggressioni e violenze nei confronti delle nostre lavoratrici e lavoratori della sanità che lavorano per la salute e per salvaguardare la vita dei cittadini. Vogliamo risposte per la sicurezza dei nostri lavoratori, serve incrementare gli organici, inasprire le pene e rafforzare i presidi delle forze dell’ordine»