NAPOLI. Sapeva di essere braccato dalle forze dell’ordine e che la sua fuga avrebbe in ogni caso avuto le ore contate. Giovanni Bianco, il 38enne accusato di aver fatto fuoco in via Tito Livio 16 contro il vicino Cristian Vitiello, ieri pomeriggio ha così deciso di giocare d’anticipo. Resosi conto che i poliziotti del commissariato Posillipo (dirigente Angelo La Manna) l’avrebbero comunque stanato di lì a breve, si è presentato negli uffici di via Alessandro Manzoni, dove, accompagnato dal proprio avvocato di fiducia, è stato a lungo interrogato.