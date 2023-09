Un 43enne di Caivano ieri sera è stato ferito da colpi d'arma da fuoco alle gambe e trasferito per le cure nell'ospedale di Frattamaggiore. Non è in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Caivano, che, allertati dal 112, sono intervenuti alle 22 circa di ieri in via Garibaldi, all'angolo con via Cairoli. I militari hanno rinvenuto sul posto sette bossoli, che sono poi stati sequestrati.