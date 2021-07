NAPOLI. È una luna sempre più insanguinata quella che sovrasta le notti napoletane. Dopo la guerriglia scoppiata in città in occasione della vittoria degli Europei, un agguato dai contorni a dir poco misteriosi si è consumato a Cavalleggeri d’Aosta, nel cuore della periferia ovest, altro fronte rovente delle fibrillazioni malavitose in atto nel capoluogo.