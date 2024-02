Agguato con giallo dopo la movida. Teatro dell’ennesima notte di sangue il quartiere San Lorenzo, dove, in via Carbonara, alle prime luci di ieri un 35enne incensurato è stato ferito a colpi di pistola alle gambe in circostanze ancora tutte da chiarire. Sul misterioso raid indagano adesso i poliziotti della Squadra mobile di Napoli, che per il momento non escludono alcuna pista. Quella privilegiata sembra però condurre a un tentativo di rapina finito male ai danni della vittima.