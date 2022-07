napoli. Sarà un agosto da tutto esaurito in gran parte delle maggiori località turistiche della Campania. Malgrado una leggera flessione di viaggiatori dalla seconda decade di luglio, complici anche gli scioperi aerei, i rincari energetici e le impennate covid, gli italiani e tanti stranieri non rinunciano a trascorrere settimane e week end estivi a Napoli e in Campania. È - secondo i dati diffusi da Agostino Ingenito, presidente Abbac - una stagione molto interessante che sta per raggiungere i livelli del 2019. Con l'estate ritorna la preferenza delle località balneari sulle città d’arte.