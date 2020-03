LATINA. Tremendo omicidio a Fondi, in provincia di Latina. Un agricoltore di 69 anni sarebbe stato aggredito e ucciso a colpi di mazza perché ha cercato di bloccare un uomo che stava tentando di allontanarsi dalla zona rossa. Al delitto avrebbe assistito praticamente in diretta, anche se collegato al telefono, il figlio dell’anziano che stava consigliando al padre di non mettersi nei guai e di lasciar perdere quell’uomo. Stando a quanto ci perviene il tutto si sarebbe svolto in una stradina di campagna: un ragazzo di origine pachistana che da tempo abita e lavora a Fondi, stava cercando di andar via dalla zona rossa attraversando appunto la zona di campagna in auto. Prima ha provato ad aggirare i blocchi di cemento armato e poi ha pensato di aggirare l’ostacolo passando sullo sterrato. Una stradina solitamente deserta, quella migliore per evitare tutti i posti di blocco delle forze dell’ordine. Il 69enne l’ha fermato subito e gli ha chiesto dove stesse andando. Gli avrebbe detto di tornare indietro e che altrimenti avrebbe chiamato i carabinieri. A questo punto il pachistano avrebbe agito: «Sul corpo dell’agricoltore abbiamo riscontrato parecchie lesioni soprattutto sul volto - spiega il tenente colonnello Paolo Befera, comandante del Reparto operativo del comando provinciale di Latina -. Ipotizziamo che quelle ferite non lo abbiano ucciso sul colpo, ma che durante la drammatica colluttazione l’anziano sia stato colpito da un infarto».