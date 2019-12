Al via il progetto europeo Air Heritage che prevede il monitoraggio della qualita' dell'aria sul territorio di Portici (Napoli) grazie al coinvolgimento diretto dei cittadini. Frutto della collaborazione tra ENEA, Comune di Portici, ARPAC, Legambiente Campania, Universita' "Federico II" di Napoli e TerrAria srl, Air-Heritage ha ottenuto un finanziamento totale di circa 4 milioni dal terzo bando europeo "Azioni Urbane Innovative" ed e' stata l'unica proposta italiana selezionata tra le 60 candidate. Complessivamente sono stati finanziati 22 progetti su un totale di 184 proposte presentate da tutta Europa. In questa prima fase e' previsto un tour nelle scuole e nelle associazioni coinvolte per fornire informazioni sull'impatto dei comportamenti individuali sulla qualita' dell'aria e spiegare l'utilizzo dell'apparecchiatura con cui si effettuera' il monitoraggio, il "naso" annusa-smog MONICA (acronimo di MONItoraggio Cooperativo della qualita' dell'Aria) che si puo' facilmente fissato su biciclette, passeggini o zaini.