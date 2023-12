NAPOLI. Senza mezzi termini è stato definito uno «sterminio» degli alberi al Parco Mascagna. Prole del consigliere Regionale Maria Muscarà che ha detto di essere stata contattata da tanti cittadini rimasti delusi, oltre che arrabbiati, perchè il Comune sta «massacrando il verde cittadino, anche grazie ai municipali e comunali, che accusano invece i cittadini di “mancanza di strumenti cognitivi”». Invece sono proprio le associazioni «che hanno presentato una controperizia che dimostra quanto stia accadendo al parco Mascagna, dove di 51 alberi gran parte sono stati abbattuti e molti di questi “potati a morte”, anche se sani, e dove magari si richiedeva solo una semplice potatura».

Azioni che stanno erodendo la somma a disposizione per i lavori, hanno invece commentato i rappresentanti territoriali di Europa Verde: «Siamo all’incirca sul 15% della somma stanziata, e quindi, è urgente sia approvare una variante in corso d’opera, e soprattutto finanziarla. Inoltre, ulteriori preoccupazioni ci sono per il rischio che novelli piromani, già entrati in azione nei mesi scorsi sulle palme di via Pacio Bertini, possano appiccare il fuoco all’enorme quantità di materiale vegetale messo lì ad essiccare. Procedura fortemente rischiosa anche sul piano fitosanitario, come si evince da una relazione del Wwf Napoli, perché l’insetto che avrebbe determinato la pseudo malattia degli alberi, di fatto è libero di contaminare tutto il resto del parco». Sarebbe il colpo finale ad un parco realizzato negli anni immediatamente successivi la storica rivolta del 1990, quando, cittadini, ambientalisti, Verdi, guidati dal pediatra Marco Mascagna, fecero creare questo importante polmone verde del territorio collinare. Ma che ora appare vittima di un disastro in corso, al quale non sembra porsi fine». «Richiediamo un urgente intervento dell’assessore prosegue il Sole che Ride -che raccolga le richieste dei comitati di una moratoria nei tagli degli alberi, di essere informati sulle reali tempistiche di ristrutturazione, ma soprattutto recuperi immediatamente i soldi necessari per i lavori promessi. Ribadiamo ancora la necessità che non si riduca l’area per i bambini, ed il taglio di alberi, che tanto li penalizzerà».