Al braccio destro di V.F. mancava un pezzo di osso lungo 20 centimetri. Il contrattore esterno che portava da un anno, in seguito alle complicanze di una lesione neoplastica, gli aveva provocato una infezione e lo aveva destinato all'amputazione dell'arto.

All'Istituto Pascale di Napoli sono riusciti a salvargli il braccio, nonostante la piena emergenza Covid: l'equipe di Flavio Fazioli, direttore della struttura complessa di Ortopedia oncologica, ha ricostruito in questo uomo di 75 anni, da sei affetto da mieloma, il segmento di omero e l'articolazione del gomito che il tumore aveva seriamente compromesso.

Un risultato possibile grazie alla tecnologia 3D. I chirurghi hanno infatti ricostruito in 3D, in materiale plastico, l'intero segmento omerale per programmare il tipo di intervento da eseguire. La protesi fatta su misura - spiega una nota del Pascale - ha consentito di riprodurre l'anatomia del paziente quasi in maniera speculare all'originale. A V.F. è stato, dunque, asportato l'omero e poi ricostruito, consentendogli tutte le sue funzioni articolari.

«Il difficile momento pandemico - afferma Fazioli - ci ha fatto ancora di più scoprire l'importanza della rete. La possibilità di ottenere scambi di dati clinici e strumentali per consentire di intervenire nel modo più appropriato sulle scelte diagnostiche e terapeutiche in pazienti difficili come quelli con neoplasia. Attraverso la rete, con gli scambi di grafici e contatti con bioingegneri, si è resa possibile la costruzione dell'impianto protesico. Altrimenti - sottolinea - non sarebbe stato possibile».

Il paziente, arrivato per una prima visita al Pascale a marzo, è stato operato a metà aprile. A un mese e mezzo dall'intervento di ricostruzione ha ripreso le funzioni dell'arto. Un intervento «sicuramente eccezionale -commenta il direttore generale del polo oncologico, Attilio Bianchi - la tecnologia 3D sta entrando prepotentemente nelle nostre chirurgie, tra l'altro senza limiti di età».