NAPOLI. Torna in strada il poliambulatorio mobile (con mammografo a bordo) dell’Asl Napoli 1 Centro che porta la prevenzione in strada, a contatto con i cittadini per I Sabati della Prevenzione. La tappa di ieri si è svolta al rione Sanità, in via San Gennaro dei Poveri (area parcheggio del San Gennaro), e sono state erogate 491 prestazioni ad altrettanti cittadini giunti sul posto per prendersi cura della propria salute.

In particolare grazie a questa iniziativa sono stati effettuati 90 Pap Hpv test, 106 spirometrie, 62 Mammografie, 65 Ecografie mammarie visite al seno, 93 Visite di controllo per i nei e sono stati distribuiti 75 Kit per individuare il sangue occulto nelle feci riuscendo a diagnosticare precocemente eventuali neoplasie del colon. Il progetto I Sabati della Prevenzione fa parte delle attività previste dalla campagna “Mi voglio bene”, messa in campo dalla Regione Campania.

«Dopo mesi nei quali la prevenzione è stata giocoforza compressa dalle emergenze legate alla pandemia - dice il direttore generale Ciro Verdoliva - è bello vedere un’adesione decisa della cittadinanza a queste iniziative. Alcuni esami hanno fatto emergere la necessità di approfondimenti di II livello, questo dimostra quanto sia importante la prevenzione e quanto siano importanti queste inziative ed è nostro compito proseguire e potenziare l’offerta». La prossima tappa è programmata sabato 12 marzo 2022 a Soccavo in piazza Giovanni XXIII.