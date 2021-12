Controlli anti-covid in tutta la provincia di Napoli per i carabinieri che stanno intensificando gli sforzi presso le fermate dei mezzi pubblici e all'interno delle attività commerciali. A Pimonte i Carabinieri della locale stazione - nell'ambito dei servizi volti a limitare il fenomeno epidemico - hanno controllato una nota struttura ricettiva del posto. I militari hanno trovato all'interno del ristorante un cliente sprovvisto della prevista carta verde. Sanzionato anche il titolare della struttura per aver consentito l'accesso senza i dovuti controlli.