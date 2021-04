Addio ad Alessia Clocchiatti, dirigente regionale di Sevegliano, colpita da embolia polmonare all'età di 51 anni: la donna era incinta di 7 mesi e mezzo.

A poche ore di distanza è morto anche il piccolo che aveva in grembo Filippo Cesare, fatto nascere nel tentativo di salvarlo.

La tragedia

Alessia Clocchiatti, come riporta il Messaggero Veneto, ha avuto un malore qualche giorno fa, quando si trovava nella sua abitazione di Trieste.

La donna aveva chiamato da sola i soccorsi.

Giunta l'ambulanza sul posto, la Clocchiatti è stata immediatamente trasportata al Burlo Garofolo di Trieste dove è mancata a causa di un'embolia polmonare.

Di seguito l'equipe medica ha provato a salvare la vita al piccolo Filippo Cesare, arrivato oramai al settimo mese e mezzo, nel grembo materno.

Il bambino non ce l'ha fatta.

Il bambino è stato fatto nascere ma dopo due giorni, anche il piccolo ha cessato di vivere.

La cerimonia

Alessia Clocchiatti, lascia la mamma Noela, il papà Luciano e la sorella Alessandra: i funerali si svolgeranno oggi, mercoledì 7 aprile alle 15, nella chiesa di Sevegliano.

Addio a Giulia, la mamma di 26 anni

Il tragico fatto è raccontato dal portale NewSicilia.

La donna aveva già deciso il nome di suo figlio.

Il piccolo, che si sarebbe dovuto chiamare Vittorio, è morto insieme alla mamma lasciando un vuoto nei familiari distrutti.

In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social.

Amici, parenti e conoscenti hanno accolto la notizia tra dolore e incredulità.

“Eravamo due ragazzine nemmeno maggiorenni quando ci siamo conosciute ed oggi a distanza di anni ricevere una notizia del genere mi gela il sangue.

Riposa in Pace Bellissima Giulia, tu e il tuo piccolo“, scrive Denise.

Il ricordo di Giulia

E ancora Ylenia: “Fino a due giorni fa parlavamo di vestitini e tutine da comprare per i nostri pargoli.

Ho conosciuto di te una ragazza meravigliosa.

Ancora non ho metabolizzato e non credo metabolizzerò mai la tua scomparsa improvvisa.

Pagherà chi deve pagare le conseguenze.

Non dovevi andartene così, non adesso, non così. Vola in alto insieme al tuo gioiello che tanto amavi… ciao stellina“.

“Non ci sono parole: una ragazza che perde la vita così”, il commento di Giusy.