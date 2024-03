C'è "attenzione, ma nessuna emergenza" all'ospedale Cotugno di Napoli nei confronti delle possibili infezioni virali causate dal virus Dengue. Nel pronto soccorso dell'ospedale napoletano, specializzato nella cura delle malattie infettive, è stato attivato un percorso per garantire "una rapida risposta diagnostica e terapeutica" per affrontare eventuali infezioni.

Alessandro Perrella, direttore dell'Unità operativa complessa Malattie infettive emergenti ad alta contagiosità dell'ospedale Cotugno, ricorda che "la Dengue è una infezione virale che si contrae attraverso la puntura di alcuni tipi di zanzare. È fondamentale adottare precauzioni adeguate, come l'uso di repellenti per insetti, indossare indumenti protettivi a maniche lunghe e pantaloni lunghi, nonché utilizzare zanzariere nelle camere da letto ed eliminare i ristagni di acqua dove possono proliferare le zanzare. Se si viaggia in zone a rischio Dengue è importante rivolgersi al medico per le precauzioni da adottare e, soprattutto, per eseguire la profilassi vaccinale".

Anna Iervolino, direttore generale dell'Azienda ospedaliera dei Colli alla quale afferisce il Cotugno, sottolinea: "La Dengue può essere una malattia grave, ma prevenibile attraverso la vaccinazione. In caso di infezione, invece, con un trattamento tempestivo si guarisce completamente. Al Pronto soccorso dell’Ospedale Cotugno il personale è formato ed è stato attivato il percorso per garantire una veloce risposta per la valutazione clinica, diagnostica e terapeutica per affrontare ogni eventuale infezione".