NAPOLI. Vive ancora in via San Giovanni Maggiore Pignatelli Salvatore Daniele, il fratello di Pino. Lì c’è la casa della famiglia Daniele, quella in cui viveva fino a qualche anno fa anche la madre di Salvatore e di “Pinotto”. Salvatore, però, ora rischia di perdere quell’abitazione. La casa, infatti, è stata messa in vendita dalla banca a causa del pignoramento del mutuo d’acquisto della casa. A raccontare la vicenda, attraverso la loro pagina Facebook, sono gli attivisti di “Set Napoli” che si battono contro il processo di turistificazione del centro storico. IL RACCONTO IN ASSEMBLEA.