NAPOLI. Un affiliato dell'Alleanza di Secondigliano si è consegnato ai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli che hanno quindi arrestato un altro affiliato al gruppo criminale noto come “Alleanza di Secondigliano" dopo il blitz dei giorni scorsi in cui sono state arrestate 126 persone. Si tratta di Maurizio Cristiano, di 45 anni. L'uomo, domiciliato in Slovacchia, si è consegnato spontaneamente ai carabinieri che hanno dato esecuzione nei suoi confronti all'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso.