POZZUOLI. In considerazione dell'avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Arancione diramato dalla Protezione Civile regionale, il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha disposto la chiusura del civico cimitero e dei parchi pubblici cittadini per l'intera giornata di domani, sabato 21 dicembre 2019. Secondo l'avviso emanato, a partire dalla mezzanotte di stasera e per le successive 24 ore, si prevedono "precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di forte intensità. Venti temporaneamente forti da ovest-sud-ovest con locali raffiche nei temporali. Mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte".

L'amministrazione comunale raccorda ai cittadini di osservare le misure di auto protezione previste in questi casi e di tenersi informati sull'evolversi della situazione, consultando i canali ufficiali comunali, sito istituzionale e pagina Facebook del Comune. Il Centro Operativo Comunale e la centrale della Polizia municipale sono in allerta, in costante comunicazione con la Sala Operativa Regionale Unificata e le strutture preposte al monitoraggio, ed è attivo il presidio costante del territorio e dei punti più vulnerabili al rischio idraulico ed idrogeologico.