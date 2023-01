In seguito all'allerta meteo diramata dalla Regione Campania che prevede allerta gialla dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani con piogge anche a carattere di rovescio o temporale localmente di moderata intensità "gli abitanti di Casamicciola Terme residenti o domiciliati nella zona A4 e nella zona D, in via precauzionale, dalle ore 16 devono allontanarsi dalle proprie abitazioni e recarsi presso le strutture alberghiere individuate dal comune per ciascun nucleo familiare oppure, se preferiscono, trovare una sistemazione alloggiativa in via autonoma".

È quanto si legge in un avviso del comune di Casamicciola Terme che ha "previsto un servizio navetta in Piazza Marina dalle ore 16 alle ore 19". Il comune invita anche gli abitanti della zona B "a rimuovere i veicoli dalla strada ed evitare durante la pioggia l'utilizzo di scantinati e dei piani bassi". Mentre gli abitanti della zona C "durante la pioggia devono evitare gli spostamenti e l’utilizzo di scantinati e dei piani bassi". Le persone coinvolte dall'evacuazione sono 462, in totale 128 famiglie.