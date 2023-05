Allerta meteo “arancione" da questa sera alle 21 e per le successive 24 ore, su diverse zone della Campania. In diversi Comuni i sindaci hanno deciso di tenere chiuse scuole, parchi cittadini e cimiteri. A Napoli, i parchi cittadini resteranno chiusi, così come il Pontile Nord di Bagnoli, e sarà interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine. Gli accessi al complesso monumentale di Castel Nuovo e al suo museo civico resteranno interdetti al pubblico nella giornata di domani. Nel Napoletano, scuole chiuse, a Ischia, a Lacco Ameno, a Casamicciola Terme, a Sorrento, a Meta, a Piano di Sorrento, a Quarto, a Massa Lubrense, a Procida, a Monte di Procida, a Villaricca, a Sant'Antimo, ad Arzano, a Qualiano, a Pozzuoli, a San Giorgio a Cremano, a Torre Annunziata, ad Afragola, a Giugliano, a Castellamare di Stabia e a Frattamaggiore.