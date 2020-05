PROCIDA. Il prolungamento fino al 10 maggio dello stop agli sbarchi sulle isole d Capri, Ischia e Procida per chi viene da fuori regione Campania o dall'estero "è una forma corretta di ulteriore cautela che corrisponde all'esigenza di riprendere la vita gradualmente". Così il sindaco di Procida Dino Ambrosino. Parlando all'Adnkronos, Ambrosino spiega che "già da lunedì sull'isola arriveranno persone dalla Campania. Quindi, anche in virtù del fatto che i collegamenti marittimi sono molto limitati, questa è una corretta forma graduale di ripresa della vita ordinaria". Negli ultimi due mesi, ricorda il sindaco di Procida, "sono state sospese molte unità navali e sono rimasti quindi pochi traghetti. Gli stessi traghetti dovranno poi rispettare le limitazioni di posti sancite dalla legge. Ci sarà quindi chi ha diritto a rientrare, cioè chi fa parte della popolazione stabile di Procida che è rimasto bloccato a metà marzo, poi ci saranno i cittadini campani che hanno la residenza a Procida e che quindi potranno venire, ci sarà quindi un po' di gente sui traghetti e questa ulteriore limitazione servirà a sottolineare la gradualità della ripresa". Una gradualità che servirà soprattutto ai cittadini di Procida "che devono riabituarsi alla normalità. Chiaramente non c'è ancora la possibilità che vengano i turisti, ma le decine o centinaia di persone che verranno si noteranno. Quindi - conclude - è anche giusto che questi numeri aumentino gradualmente".