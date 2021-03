NAPOLI. Sono 1.862 i nuovi casi di Covid-19 in Campania, 549 in più rispetto al dato di lunedì, dall’analisi, però, di 18.081 tamponi molecolari (e ce ne sono altri 4.672 antigenici) che fanno segnare un incremento di ben 7.410 unità. Dei nuovi casi, 543 sono sintomatici ovvero 44 in più del giorno precedente.

La percentuale tra test e positivi è del 10,3 per cento rispetto al 12,3 precedente. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza sale a 322.451 mentre i tamponi analizzati sono 3.435.472, di cui 191.589 antigenici.