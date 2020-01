NAPOLI. Ancora un’aggressione in ospedale. Nello stesso nosocomio dove poche ore prima era stata presentata la prima ambulanza con telecamera a bordo contro gli aggressori. È successo all’ospedale del Mare a Ponticelli dove i parenti di una paziente, psichiatrica, hanno schiaffeggiato la dottoressa e non si sono fermati quando, un dottore e due infermiere sono intervenuti per aiutare la sanitaria in difficoltà. Il medico è stato colpito da diversi pugni e una delle infermiere è stata tirata per i capelli, al punto che sul pavimento del reparto sono state ritrovate le sue ciocche. «Stiamo ancora aspettando l'istituzione del presidio di polizia al San Giovanni Bosco, da noi richiesto da oltre un anno, visto che com'è noto la pubblica sicurezza non è competenza della Regione Campania. Oggi in Italia lo sport preferito dalla politica politicante è parlare, parlare, parlare. Dalla mattina alla notte. Noi invece dalla mattina alla notte lavoriamo per risolvere i problemi reali delle persone», scrive polemicamente su Facebook il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il governatore campano torna sull'installazione della prima telecamera a bordo di un'ambulanza del 118. «L'avevamo detto, l'abbiamo fatto - scrive - con l'installazione sulle ambulanze delle telecamere di videosorveglianza interna ed esterna e dei sistemi di geolocalizzazione e di allarme che si può lanciare alle forze dell'ordine semplicemente spingendo un pulsante, garantiamo maggiori condizioni di sicurezza e di tranquillità ai tanti operatori medico-sanitari che svolgono un lavoro prezioso, con estremo impegno e professionalità».