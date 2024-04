NAPOLI. La primula rossa di Barra è Ciro Andolfi, cognato dei Cuccaro nonché fratello del più noto Andrea “’o minorenne”. Cosicché “’a loffa” o “’o russo”, come è soprannominato il 47enne esponente di spicco del clan, è l’unico ras storico del quartiere in libertà, sia pur limitato negli spostamenti alla luce del sole in quanto latitante. Infatti pende sempre sulla sua testa un ordine di carcerazione susseguente a una condanna definitiva per il quale deve scontare diversi anni di reclusione.