NAPOLI. Pasquale Angellotti sarebbe stato attirato in una trappola, perciò venerdì pomeriggio era in auto in via della Liguria. Una strada a senso unico nella parte antica di Miano, che stava percorrendo per arrivare a un appuntamento. Ecco perché gli investigatori stanno analizzando a fondo il suo cellulare alla ricerca di eventuali tracce: una chiamata o un whatsapp.