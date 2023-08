PIANO DI SORRENTO. Anna Scala, la donna uccisa a coltellate dal suo ex giovedì a Piano di Sorrento e poi messa nel bagagliaio dell’auto, aveva presentato due denunce contro il suo assassino: il 24 luglio ai carabinieri di Massa Lubrense ed il giorno dopo ai militari di Piano di Sorrento. Ma chi l’ha massacrata, il pescivendolo Salvatore Ferraiuolo, non era sottoposto ad alcuna misura cautelare. Si apre ancora una volta una falla in quelli che dovrebbero essere i sistemi di protezione di chi denuncia e fornisce particolari spesso inquietanti sulla “presenza” di un ex.