Annalisa Minetti torna a vedere: «Con questi occhiali riesco a leggere e riconoscere le persone»

La talentuosa Annalisa Minetti ha letteralmente strabiliato tutti con il suo recente racconto a Domenica Live da Barbara D’urso.

L’ex reginetta di bellezza, affetta da una malattia oculare ereditaria chiamata retinite pigmentosa, ha infatti sottolineato come molte cose apparentemente banali non siano mai state per lei scontate, come prendere un libro e leggere una favola ai suoi figli.

“È una grande ricchezza che prima non avevo e che adesso ho”, ha di fatto precisato la cantante lombarda, parlando poi di alcuni particolarissimi occhiali.

Annalisa Minetti e gli occhiali speciali

Grazie infatti a uno speciale dispositivo, Annalisa Minetti ha oggi la possibilità di leggere e di vedere i volti delle persone che le sono accanto.

“Il giudizio della gente c’è sempre. A volte, anche se queste informazioni possono essere utili alla comunità […], non si fidano di questa tecnologia.

Mi è stato detto che strumentalizzo il mio problema per andare in tv, ma non credo sia così […]. Mi batto affinché tutti possano sapere, perché chi sa possa vedere. È un discorso che faccio sempre con grande umiltà”.

Anche la padrona di casa ha peraltro assicurato che la presenza di Annalisa in trasmissione non era legata a nessun tipo di pubblicità. Al contrario, la modella e cantante ha avuto come intento solamente quello di far conoscere una concreta soluzione a una problema sicuramente molto importante.

Ex vincitrice di Sanremo 1997 e reginetta di bellezza, Annalisa Minetti è nota per la sua carriera di cantante e sportiva. Ecco vita privata e qualche curiosità.

Annalisa Minetti è un vero e proprio fenomeno della natura: nonostante la malattia che a 18 anni l’ha colpita, portandola progressivamente a una cecità totale, la sua vita è costellata da innumerevoli successi. Dall’esperienza a Miss Italia al Festival di Sanremo, passando per una brillante carriera sportiva che l’ha portata a vincere anche una medaglia d’oro. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla cantante, ex vincitrice di Sanremo 1997, Annalisa Minetti.

Chi è Annalisa Minetti, la biografia

Annalisa Minetti è nata a Rho il 27 dicembre del 1976, sotto il segno del Capricorno. All’età di 18 anni ha purtroppo scoperto di essere affetta da due malattie molto gravi agli occhi, la retinite pigmentosa e ladegenerazione maculare, che l’hanno portata a perdere completamente la vista nel 2013. Della stessa malattia è affetta anche sua sorella minore.

Annalisa Minetti

Le difficoltà della vita non le impediscono di dedicarsi alle sue passioni che coltiva con tenacia e determinazione, fino a farle diventare il suo lavoro principale. Dopo il diploma in ragioneria, conseguito nel 1995, inizia a lavorare come modella, partecipando anche a diversi concorsi di bellezza, tra cui Miss Lombardia, che vince, e Miss Italia 1997, dove si classifica settima, vincendo il titolo di “Miss Azira Ragazza in Gambissime”.

Sono però la musica e il canto i veri interessi di Annalisa che, dopo una lunga gavetta nei pianobar, calca uno dei palcoscenici più famosi, quello del Festival di Sanremo, da cui tutto ha inizio.

La carriera di Annalisa Minetti

Annalisa Minetti partecipa per la prima volta a Sanremo Giovani nel 1995 insieme ai Perro Negro, ma il singolo Metti un lento, non passa la selezione della sezione “Nuove proposte”. Ci riprova con successo nell’edizione 1998, quando, con il brano Senza te o con te, si aggiudica la vittoria sia nella sezione “Giovani” che nella sezione “Campioni”.

La sua personalità brillante, unita alla voce unica, la rendono anche un volto televisivo apprezzato. Nel 2004 è nel cast della prima edizione del reality show Music Farm, mentre qualche anno più tardi, partecipa prima alla settima edizione di Tale e quale show (2017) e poi, nel 2019, alla seconda edizione di Ora o mai più.

La passione per la musica non è però la sola: Annalisa è infatti una grande amante dello sport, a cui si dedica a livello professionistico e che la porta a laurearsi in Scienze motorie. Nel 2012 raggiunge il record del mondo nei 1500 metri alle paralimpiadi di Londra, mentre nel 2017 vince la medaglia d’oro alla Maratona di Roma.