NAPOLI. Importanti documenti storico-bancari saranno restituiti oggi nella sede della Fondazione Banco di Napoli dal comandante del Nucleo per la Tutela del Patrimonio culturale di Napoli, maggiore Giampaolo Brasili, alla presidente della Fondazione Rossella Paliotto.

Nel monitorare la vendita online di beni bibliografici sulle più note piattaforme di e-commerce, i militari del Nucleo Tpc di Napoli, su segnalazione della Fondazione Banco di Napoli, hanno individuato una cospicua documentazione bancaria che risultava mancante dall'archivio dell'ente. Le indagini coordinate dalla Procura di Napoli hanno permesso di recuperare oltre 100 FEDI di credito comprovanti operazioni bancarie risalenti agli anni tra il 1600 e il 1800, sequestrate a numerosi collezionisti residenti in tutta Italia.

Per l'individuazione dei documenti è stata determinante la sinergia con i funzionari archivistici della Fondazione Banco di Napoli che ha permesso il riconoscimento delle testimonianze storiche come parte dell'archivio dello storico ente bancario, nonostante le fedi di credito non fossero mai state inserite nella "Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti" del Comando Tpc.

Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare altri documenti della stessa tipologia.La riconsegna dei documenti avverrà alla presenza di Maria Cristina Ribera, sostituto procuratore della Repubblica di Napoli, del soprintendente archivistico per la Campania, Gabriele Capone e del segretario generale, dell'intero Consiglio di amministrazione e del Consiglio generale della Fondazione.