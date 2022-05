È stato murato e sottoposto a sequestro un appartamento di proprietà del Comune di Napoli in via Egiziaca a Pizzofalcone, non distante da piazza del Plebiscito, che nei mesi scorsi è stato occupato abusivamente ai danni di una donna di 90 anni.

L'intervento è stato effettuato dalla Polizia municipale di Napoli che, alla luce delle verifiche svolte nell'immobile, ha provveduto a murare l'appartamento lasciato libero per evitare il rischio di occupazioni abusive, impedendone così l'accesso, e ha sottoposto a sequestro l'abitazione.