Anziano trovato morto in casa dopo tre mesi: nessuno lo andava a trovare a causa del Covid

Nel suo quartiere non lo vedevano da gennaio scorso, l'uomo era morto da ormai tre mesi.

La vittima è un pensionato di 71 anni trovato in un appartamento delle case popolari di piazzale Crosione a Pavia.

La triste scoperta dopo mesi che l'uomo non si faceva vedere più in giro: l'ultima volta che lo hanno visto in quartiere è stato a gennaio, da allora il pensionato era come sparito.

Neanche i suoi parenti, che abitano a Binasco (Milano), lo avevano più cercato.

Stando a quanto riferito da "La Repubblica", nessuno andava più a trovarlo a causa delle restrizioni imposte dal Covid.

Disposta l'autopsia

Fino a quando i vicini insospettiti hanno chiamato le forze dell'ordine: nel suo appartamento si sono recati i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno trovato il corpo del 71enne accanto al letto in evidente stato di decomposizione.

Sul posto è arrivato anche il medico legale che ha fatto risalire il decesso a circa tre mesi fa.

Stando alle prime ipotesi, l'anziano è stato probabilmente stroncato da un malore.

Tuttavia, per ricostruire nel dettaglio quanto successo il pubblico ministero ha disposto l'autopsia così da risalire con esattezza al periodo della morte e stabile le cause del decesso.

Ad agosto un altro anziano trovato in casa morto dopo giorni

Lo scorso agosto un anziano di 72 anni è stato trovato morto nel suo appartamento in via Fleming, una casa popolare di Milano, dopo dieci giorni.

Non è l'unico caso in Lombardia. Sono stati alcuni vicini, insospettiti dal forte odore che proveniva dall'appartamento, a chiamare i soccorsi.

Quando i vigili del fuoco sono riusciti a entrare in casa hanno trovato il cadavere dell'anziano in avanzato stato di decomposizione.

L'abitazione era sporca e in disordine e tra i tanti documenti lasciati in giro ce n'era anche uno che attestava le recenti dimissioni dell'anziano dall'ospedale San Carlo per diverse patologie e un referto con l'indicazione della positività al Coronavirus.

L'uomo infatti era stato appena dimesso dall'ospedale dopo aver vinto la sua battaglia contro il virus.

Poi però la morte in solitudine dopo esser colto da un malore.

Covid, i reparti a Pavia si svuotano. In un mese ricoveri in calo del 50%

Pazienti Covid dimezzati nell’arco di un mese. L’effetto delle restrizioni delle scorse settimane si vede anche in corsia: risultati tangibili si stanno registrando in tutti gli ospedali della provincia di Pavia. Da inizio aprile ad oggi i ricoverati sono scesi da 435 a 214, e pure il numero dei più gravi si è ridimensionato, passando da 59 a 45. Una discesa, sotto i 100 pazienti complessivi ricoverati per Coronavirus, che il San Matteo di Pavia non vedeva da due mesi e mezzo: dal 26 febbraio scorso, quando il numero dei contagiati in corsia si era ridotto a 97.

La mappa dei ricoveri

Il cambio di rotta, dunque, si vede a cominciare proprio dal San Matteo, che ora conta in tutto 99 pazienti Covid (il 3 aprile scorso erano 172), dei quali 71 in degenza ordinaria (prima 124), 2 in Terapia sub intensiva e 26 in Rianimazione (12 in meno). Nelle ultime 24 ore il policlinico di Pavia ha registrato 6 nuovi ricoveri e 9 dimessi.

Anche la situazione delle strutture sotto la competenza di Asst Pavia ha subìto sensibili cambiamenti. Ad inizio aprile i malati in cura per Coronavirus erano in tutto 172, ora sono 101.

L’organigramma dei ricoveri in Asst dunque è questo: l’ospedale di Vigevano ha 52 positivi, quello di Voghera 33, mentre la struttura ospedaliera di Casorate, che si occupa dei pazienti Covid nella fase finale del ricovero, dunque di lieve entità, ha 16 letti occupati. Intanto, proprio l’ospedale di Vigevano, dal 5 maggio scorso ha dismesso 2 posti letto nel reparto Covid 1, che ora rimangono 22, e ne ha disattivati altri 4 nel settore Covid 2 di Medicina interna a indirizzo oncologico, che di conseguenza adesso sono 44 (di cui 16 nel settore A e 28 nel B).

Il reparto Covid all’ospedale di Stradella, invece, è stato chiuso perchè il numero di pazienti si è andato esaurendo.

Le Rianimazioni di Vigevano e Voghera, pure, risentono del miglioramento, passando da 17 a 15: nel primo caso i pazienti gravi sono 10, nel secondo 5.

Le cliniche

Poi ci sono le cliniche. A dire il vero solamente una delle due che fanno riferimento al gruppo San Donato, perchè Maugeri ha riconvertito il proprio reparto Covid per mancanza di pazienti.

Ma pure la divisione Coronavirus della clinica Città di Pavia è stata dismessa, mentre quella all’ospedale Beato Matteo di Vigevano, rimane aperta ai malati positivi, anche se ha ridimensionato i posti letto a loro riservati: è scesa da 22 a 14, con l’aggiunta di 4 malati in Rianimazione.

E sono proprio le Terapie intensive a progredire nel miglioramento, come anche altri reparti, ad esempio Pneumologia del San Matteo, che già verso l’ultima decade di aprile aveva iniziato a vedere un orizzonte più sereno, cosa che aveva fatto commentare al primario, Angelo Corsico: «Andiamo verso la normalità».