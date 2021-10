Controlli su appalti ospedalieri ed estorsioni alle ditte operanti nelle principali strutture della zona ospedaliera di Napoli. Ci sono boss di gruppi camorristici che fanno capo al cartello denominato Alleanza di Secondigliano, imprenditori e anche sindacalisti tra le 48 persone indagate nell'inchiesta della Procura di Napoli culminata oggi nell'esecuzione di 36 misure della custodia cautelare in carcere, 10 arresti domiciliari e 2 divieti di dimora in Campania.

L'inchiesta rappresenta uno spaccato del funzionamento dell'Alleanza di Secondigliano, egemone in gran parte del territorio cittadino e della quale fanno parte anche clan dei comuni della provincia napoletana, e delle regole condivise tra i gruppi, in particolare le cosiddette "estorsioni di sistema". Tra queste, spicca il sistema sofisticato che permea il controllo di quasi tutti gli ospedali della città di Napoli, in maniera analoga a quanto già emerso negli anni scorsi per l'ospedale San Giovanni Bosco nel Rione Amicizia. Le indagini traggono origine dalla dichiarazione di un imprenditore, arrestato per corruzione in relazione alla gestione degli appalti nell'ospedale Cotugno, che ha raccontato di aver dovuto pagare una tangente di 20mila euro in più tranche ad Andrea Basile, considerato reggente del clan Cimmino attivo nel quartiere Vomero e nella zona collinare della cittadella ospedaliera.

E proprio il gruppo Caiazza-Cimmino, satellite dell'Alleanza di Secondigliano nella zona ospedaliera, è al centro delle indagini coordinate dai pm Henry John Woodcock e Celeste Carrano. Tra gli arrestati figurano il boss Luigi Cimmino e il figlio Franco Diego Cimmino, lo stesso Andrea Basile, e gli imprenditori Marco Salvati, titolare di fatto della Croce San Pio, associazione per il trasporto degli infermi con ambulanze, e Raffaele e Giuseppe Sacco, imprenditori che operano nel settore della distribuzione del cibo negli ospedali.