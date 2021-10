"Faccio un appello a tutte le persone che non si sono vaccinate, perché è chiaro che, se oggi ci troviamo in una situazione di maggiore tranquillità rispetto all'epidemia, è proprio perché c'è stata una massiccia vaccinazione e abbiamo attraversato l'estate. Adesso, avvicinandosi all'inverno, se la quantità di persone non vaccinate continua a essere alta, questo mette a rischio non solo la loro salute ma anche la salute degli altri". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, rilanciando l'invito a sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19 già espresso dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che oggi ha anche parlato di "quinta ondata" alle porte. "Mai come in questo momento - ha aggiunto Manfredi - noi abbiamo bisogno di rafforzare le vaccinazioni e fare in modo che soprattutto coinvolgano quelli che fanno parte delle fasce più fragili e più a rischio, quindi le persone più anziane e le persone che sono più sensibili al virus".