«La tradizione della cantieristica italiana è una dei fiori all'occhiello del nostro "saper fare": nella costruzione di navi, yacht, imbarcazioni da diporto, gommoni e, mi si conceda la licenza, di tutto ciò che naviga: sappiamo mettere il nostro genio e il nostro gusto inimitabile. Meritano attenzione quelle imprese che producono, investono in ricerca e innovazione, che creano opportunità e scommettono sulle grandi risorse, umane e professionali, del Mezzogiorno, avanguardia geografica, economica e culturale dell'Italia nel Mediterraneo». Così, in un messaggio inviato agli organizzatori della 49esima edizione del Nauticsud a Napoli, la presidente del Consiglio, Giorgio Meloni. La Meloni, rivolgendosi al presidente di Afina (associazione della filiera della nautica) ed organizzatore del Nauticsud, Gennaro Amato, «ha spiegato di non poter purtroppo essere presente, ma desidero comunque far pervenire all'AFINA, alle aziende e agli intervenuti il mio apprezzamento per una manifestazione importante per la nautica italiana».

"La disponibilità del Presidente del Consiglio è fondamentale per questo rilancio e questo ulteriore sviluppo della città che ha nel mare un grande asset economico che significa turismo, cantieristica, logistica ed una ritrovata presenza di Napoli nel Mediterraneo. E ciò in questa particolare fase geo-politica, nella quale la crisi ad Est spinge l'Europa a rafforzare il suo dialogo anche dal punto di vista energetico e scambi commerciali con il bacino del Mediterraneo, di cui Napoli è al centro. Riscoprire la dimensione della città e farlo con nuovi investimenti infrastrutturali e una diversa dinamica anche delle relazioni internazionali è una grande opportunità. Su questo lavoreremo insieme perché ci crediamo e il rapporto con il Governo Nazionale è molto importante» ha spiegato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione della inaugurazione del Nauticsud.

«Per la prima volta, dopo otto anni di mia presidenza, vedo una piena collaborazione a tutti i livelli tra forze istituzionali, centrali e di territorio. Questo momento storico, sottolineato sia dalla Meloni sia da Manfredi, deve servire a rilanciare Napoli e il suo ruolo di capitale del Mediterraneo. La nautica da diporto è un comparto essenziale per lo sviluppo cittadino, ma può anche diventare ambasciatrice, grazie al nostro progetto di coinvolgere 22 nazioni che affacciano su questo mare, per rafforzare il ruolo della città. La premier Meloni, così come altri 4 Ministeri, sono pronti a rendere questo salone nautico vera piattaforma di un expò della nautica da diporto del sud Europa» ha detto Gennaro Amato, presidente di Afina ed organizzatore del Nauticsud.

Al Nauticsud sono diverse le premiere mondiali esposte, in particolare tra i gozzi e gommoni, ma anche tra i motori marini. Honda, Mercury e Suzuki, sono tra le aziende produttrici che presentano nuovi modelli all'avanguardia. Molti gli espositori dell'accessoristica che del designer fanno il loro marchio di fabbrica, mentre tra le imbarcazioni dei sogni, gli yacht, spiccano i big del segmento produttivo con tanti brand e modelli. Tra questo Itama, con il 45s, Rizzardi con Infive, ma anche Rio Yachts, Rio Yachts, Evo, Azimut Yachts, Jeanneau, Beneteau, Bavaria, Invictus Yacht, con il TT460 piedi, Cayman Yachts, Nassima Yacht e Ranieri International con il Next 285 esposto da Nautica Mediterranea Yachting.