NAPOLI. C'è allarme tra le organizzazioni, le associazioni e i movimenti di base culturali, ambientalisti, professionali e sindacali (ADA Donne Architetto – A.N.F.S.U. (Associazione nazionale di filosofia e scienze umane) - A.N.T.A.R.E.S. - AIR, Architetti in Rete - ARCI Campania – Associazione Amici di Ideacittà - Ass. Marco Mascagna – Associazione Percorsi Napoletani - CGIL Campania - Casartigiani Campania - CIA Campania - Confartigianato - CNA Costruzioni Campania – FIAB Campania - Fillea CGIL Campania - FLAI CGIL Campania - Gente GREEN - Gentle Green Events - Italia Nostra - Legambiente - MaiPiùAmianto - Nu.Ri.Ge. Nuove Ri-Generazioni) che sono venuti a conoscenza del nuovo maxiemendamento sul quale è stata convocata per la giornata di domani la IV Commissione permanente del consiglio regionale.

Le associazioni e i rappresentanti di categoria in questione si oppongono al disegno di legge della giunta regionale di modifica della legge urbanistica regionale.

In un comunicato stampa, pertanto, denunciano "la violazione dell’impegno assunto dal presidente della citata commissione di discutere con loro il maxiemendamento del disegno di legge prima della formulazione del parere della Commissione, rilevano la permanenza nel nuovo testo", di proposte che definiscono "inaccettabili" in quanto prevedono lo "stravolgimento della vigente legge 16/2004 e la persistente assenza della bozza di regolamento attuativo del Ddl". Contestano il fatto di essere stati estromessi da confronto sul detto regolamento attuativo che è stato "destinato ad essere approvato dalla sola giunta", facendo presente che essi tutti costituiscono "variegate rappresentanze politiche del consiglio", da ritenersi fondamentali nel governo del territorio in Campania.

Dunque, nel comunicato stampa, confermano "la propria autoconvocazione come tavolo partecipato per la scrittura di una nuova e moderna legge urbanistica orientata a fronteggiare le attuali criticità climatiche ed ambientali e le attuali criticità sociali e informano che presenteranno alla cittadinanza ed al consiglio regionale una prima stesura del nuovo testo di legge entro la metà del mese di aprile".