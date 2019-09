CASTELLAMMARE DI STABIA. Una ditta specializzata per la derattizzazione per risolvere l’annosa questione legata alla presenza dei topi in villa comunale. Il sindaco Gaetano Cimmino ha emesso un atto di indirizzo nei confronti del dirigente del settore Ambiente, affinché individui una società con competenze importanti in materia di derattizzazione, che possa mettere a punto un piano con efficacia immediata per scacciare i ratti dal lungomare di Castellammare di Stabia. Le segnalazioni dei cittadini sono innumerevoli e su tutto il territorio stabiese le derattizzazioni sono diventate un impegno alquanto oneroso per l’Ente di Piazza Giovanni XXIII. Ma, mentre in tutto il resto della città il problema ormai appare definitivamente risolto, in villa comunale i roditori spadroneggiano senza curarsi dei passanti, spaventando chi li vede, anche per le notevoli dimensioni che ormai hanno raggiunto.