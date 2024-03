NAPOLI. Domenica 17 marzo, alle ore 10,00, l'assessore allo Sport Emanuela Ferrante interverrà alla riapertura al pubblico dello Stadio Ascarelli di Via Argine. Sono infatti terminati in questi giorni gli interventi programmati dall’Amministrazione comunale che hanno consentito l’agibilità al pubblico dell’impianto di Ponticelli per 400 spettatori. A seguire si disputerà l'incontro di Calcio di serie D tra Boys Napoli e Frattese.