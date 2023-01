«In questo momento fa ancora molto freddo al mattino ed è un po' la coda dei “giorni della merla" che sono stati freddi anche con gelate intense, - 6 gradi in Pianura Padana, - 4 a Milano, e come da tradizione la merla ha portato il freddo di notte e di giorno non freddissimo perché c'era anche il sole». Lo ha detto all'Adnkronos il meteorologo Lorenzo Tedici, di “IlMeteo.it". «Come strascico avremo domani e dopodomani ancora delle minime piuttosto basse, farà ancora freddo di notte soprattutto al centro nord, - ha aggiunto Tedici - ma durante il giorno grazie all'arrivo dell'Anticiclone delle Azzorre le temperature saliranno decisamente, arriveranno anche fino a 15 gradi, ad esempio a Milano e anche a Roma». Secondo Tedici «potrebbe sembrare che si vada verso la fine dell'inverno invece c'è la sopresa, all'inizio della prossima settimana è possibile un affondo di aria gelida dalla Russia europea e potrebbe portare di nuovo un calo di 10, 15 gradi. In sintesi una sorta di altalena dato che prima salgono le temperature e da lunedì invece si potrebbe ripiombare nell'inverno anche con neve lungo le coste, dalla Romagna fino alla Puglia e possibili nevicate anche intorno a Roma e fino alle porte di Napoli. È una tendenza e sarebbe un affondo molto forte che ricorderebbe fasi invernali di altri tempi».