Avvicinano un uomo in macchina con lo scooter e armati di pistola gli portano via un orologio di valore e un paio di gioielli: è successo ieri sera intorno alle 19,30 ad Arpino di Casoria, in provincia di Napoli. Sul posto, in via Nazionale delle Puglie, sono intervenuti i carabinieri. Da una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, la vittima sarebbe stata raggiunta mentre era alla guida del proprio suv e sotto minaccia avrebbe consegnato quanto richiesto. Sulla rapina indagini in corso da parte dei militari dell'Arma.