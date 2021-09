NAPOLI. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra e dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un'associazione di via Ferrante Imparato per la segnalazione di una persona armata di coltello.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno individuato l’uomo all’esterno dell’edificio che, alla loro vista, ha inveito contro di loro sferrando dei fendenti nel tentativo di colpirli per poi darsi alla fuga fino a quando è stato raggiunto e bloccato in via Vigliena.

Gli operatori, grazie al racconto di un dipendente dell’associazione e alle immagini del sistema di videosorveglianza interna, hanno accertato che il malvivente era entrato nella struttura e, dopo aver preso un coltello dalla cucina, senza alcun motivo aveva tentato di colpirlo.

Antonio Miele, 43enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentato omicidio, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.