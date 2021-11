I Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Napoli hanno arrestato Crescenzo Catuogno, 39enne di Quarto già noto alle forze dell'ordine, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea. L'uomo è ritenuto gravemente indiziato di detenzione e porto di armi comuni e da guerra, ricettazione e detenzione di munizionamento senza la prevista comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.

Le indagini, coordinate dalla Dda di Napoli e condotte dai militari del Nucleo investigativo di Napoli, sono state avviate il 29 aprile dello scorso anno quando sono state trovate armi da fuoco e munizioni in un'abitazione nel comune di Quarto Flegreo. Un mitra calibro 9 con 22 munizioni, un fucile a pompa e 31 cartucce calibro 12, in parte nascosti nella fodera di un cuscino di un divano e in parte nell'abitacolo di un autocarro.

Grazie all'analisi delle immagini di telecamere installate lungo il percorso verso l'abitazione, i militari hanno ripercorso il tragitto del veicolo accertando che alla guida vi fosse il 39enne. Il divano nel quale è stata trovata una parte delle armi era stato trasportato proprio nel cassone di quel furgone.