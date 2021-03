CONTROLLI DEI CARABINIERI

Prosegue l'attivita' di controllo del territorio dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli: nel mirino dei militari della compagnia di Bagnoli, supportati da quelli del Nucleo Cinofili di Sarno e del Reggimento Campania, il rione Traiano.

Sono 88 le persone identificate e 47 i veicoli controllati. In un parco di Via Catone rinvenuta e sequestrata una Beretta 84 FS con matricola abrasa completa di caricatore e 12 proiettili cal. 9. Poco distante, nell'intercapedine di un muro perimetrale rinvenuti altri 42 proiettili 9x21, 41 cal. 22 e 18 cartucce cal. 12. Oltre un chilo di cocaina (1.290 grammi) e 790 grammi di hashish sono stati trovati nella scocca di vettura abbandonata.

MEZZO KG DI DROGA IN UN SECCHIO DELLA SPAZZATURA

Il contesto e' sempre quello di Via Catone anche per quanto riguarda la droga - quasi mezzo chilo di marijuana - rinvenuta in un secchio della spazzatura. 4 le persone denunciate per detenzione di droga a fini di spaccio. Durante una perquisizione personale sono stati trovati in possesso di 2 grammi di cocaina, 2 di marijuana, 2 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento.

CONTROLLI ANTI COVID

Attenzione anche alla normativa anti-contagio: 13 le persone multate perche' in strada senza alcuna giustificazione.