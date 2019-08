NAPOLI. Avevano messo a segno una rapina in provincia di Caserta, due pregiudicati sono stati arrestati dalla Polizia a Scampia. I due sono stati intercettati in via Cupa Spinelli da una pattuglia del locale commissariato in sella a uno scooter che avevano rapinato poco prima. Quando hanno visto la Volante della Poliza hanno tentato la fuga, ma sono stati bloccati dopo un breve inseguimento ed un colluttazione con gli agenti. Lo scooter è stato restituito al proprietario. Uno dei due arrestati è stato denunciato anche per evasione, essendo sottoposto agli arresti domiciliari.