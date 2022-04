NAPOLI. Scarcerato un anno e mezzo fa dopo una lunga detenzione, è incappato in un nuovo guaio con la giustizia. Per Luca Paudice detto “’o stambecco”, 40enne napoletano di Cavalleggeri d’Aosta il cui nome in passato era accostato ai D’AusilioQuotidiano di Bagnoli, le porte del carcere di Poggioreale si sono aperte l’altro ieri mattina in seguito a un’operazione antidroga dei Falchi della Squadra mobile della questura. Investigatori presenti sul territorio metropolitano ancora una volta in maniera efficace, pronti a chiudere indagini rapidamente.