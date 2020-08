GIUGLIANO. Un 43enne di Giugliano, in provincia di Napoli, è stato arrestato dai carabinieri due volte in tre giorni.

Ad arrestarlo la prima volta erano stati gli agenti della sezione radiomobile di Giugliano, visto che il 43enne passeggiava per le strade cittadine nonostante il tribunale di Napoli avesse disposto che durante la notte non può allontanarsi dalla sua abitazione perché sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Rimesso in libertà dopo il rito direttissimo, l'uomo la scorsa notte è stato arrestato un'altra volta dai militari della stazione di Varcaturo che lo hanno trovato nuovamente in strada senza alcun giustificato motivo. Il 43enne è in attesa di giudizio.