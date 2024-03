NAPOLI. Riuscì a truffare una 83enne di Chiaia, facendosi consegnare oggetti d’oro per un valore di circa 4mila euro dopo che un complice si era spacciato per carabiniere raccontando alla donna che il figlio rischiava l’arresto se non avesse consegnato quella somma a un avvocato da lui incaricato. L’anziana inizialmente credette alla storia, ma già in sede di denuncia mostrò i primi dubbi descrivendo bene il giovane al quale aveva dato i soldi previo appuntamento in strada. Era il 29 gennaio 2023.