NAPOLI. «Ti spezzo le gambe se non paghi». Frasi minacciose, toni e comportamenti tipici della criminalità mafiosa, una richiesta di “pizzo” esplicita, addirittura la “gambizzazione” per non aver pagato. Ecco perché da ieri si trova in carcere Raffaele Aida, napoletano del Vasto di 53 anni, ritenuto vicino ai Contini, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Napoli ed eseguita dai poliziotti della Squadra mobile della questura guidati dal dirigente Alfredo Fabbrocini.