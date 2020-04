I militari della Stazione Carabinieri di Calimera hanno arrestato Vincenzo Refolo, 57 anni, medico che aveva picchiato davanti al suo studio (in provincia di Lecce) un suo paziente di 87 anni. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Lecce (gip Giulia Proto), su richiesta della locale Procura della Repubblica per il reato di lesioni personali aggravate.

Nel pomeriggio del 2 aprile, fuori dal proprio studio medico di Calimera (in Puglia) aveva aggredito con calci e pugni un proprio assistito, un 85enne di Calimera che aveva richiesto spiegazioni in merito ad una prescrizione medica per una visita ortopedica che l’anziano doveva eseguire.

I militari dell’Arma prontamente intervenuti su richiesta di alcuni testimoni hanno sin da subito percepito la gravità dei fatti e dopo aver allertato i medici del 118, hanno avviato le indagini acquisendo un filmato video (diventato presto virale, ndr) che riprendeva l’accaduto e procedendo a verbalizzare le dichiarazioni dei presenti. La denuncia dell’anziano è stata formalizzata ai militari che si sono prontamente recati in ospedale dove è stato medicato sincerandosi anche delle condizioni di salute del malcapitato.