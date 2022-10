"Bisogna andare in fondo alla vicenda e chiarire tutte le posizioni e le responsabilità. Se le accuse dovessero essere confermate sarebbe qualcosa di gravissimo". Così il consigliere regionale di Europa Verde in Campania Francesco Emilio Borrelli sull'arresto di Pietro Ioia, garante dei detenuti del Comune di NAPOLI indagato nell'ambito di una inchiesta sul traffico di droga e cellulari all'interno del carcere napoletano di Poggioreale. "Da tempo - ricorda Borrelli - chiediamo la rimozione di Ioia dal ruolo di garante, nomina che gli è stata data dalla precedente amministrazione e che avevamo chiesto di non confermare. Due anni fa con il segretario generale del sindacato della Polizia penitenziaria S.Pp Aldo Di Giacomo denunciammo che c'era un conflitto di interessi nello svolgere quella funzione visto che il fratello dello stesso Ioia era detenuto da diversi mesi nell'istituto penitenziario di Poggioreale. Avevamo mostrato a più riprese le nostre perplessità sulla nomina di Ioia dato i sui trascorsi da narcotrafficante e il non aver mai dimostrato esplicitamente il ripudio per quella vecchia vita. Frequentemente - ancora l'esponente dei Verdi - questo soggetto denigrava pubblicamente chi si batteva per le regole e il rispetto della legge. Se la città è assediata dai criminali è anche perché alcune istituzioni e determinati politici troppo spesso sono stati tiepidi o complici con questi mondi. Più volte dell'attuale garante detenuti comunale ne abbiamo chiesto le dimissioni, sia per aver difeso e giustificato pubblicamente il sistema criminale, ma soprattutto per la sua gestione che a nostro avviso da sempre ha tentato di destabilizzare il sistema carcerario infangando chi opera al suo interno. E dire - conclude Borrelli - che per anni questo personaggio derideva pubblicamente le mie battaglie contro l'illegalità come quella contro i parcheggiatori abusivi, dimostrando così, in realtà, da che parte egli stesse".