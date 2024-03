NAPOLI. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha reso noto in un comunicato «che nella tarda serata di ieri sono giunti a Napoli 37 migranti provenienti dallo sbarco della nave Geo Barents della Ong “Medici senza frontiere" approdata al porto di Marina di Carrara (Ms), assegnati dal Ministero dell'Interno alla Campania nell'ambito del piano di distribuzione dei cittadini stranieri richiedenti asilo giunti sul territorio nazionale».

«I migranti - si continua a leggere in una nota - sono uomini adulti e minori stranieri non accompagnati e sono stati accompagnati presso la sede dedicata del capoluogo partenopeo e sono stati ripartiti tra tutte le province campane trovando ospitalità nei Centri di accoglienza straordinaria (Cas) attivi sul territorio regionale dove attenderanno i tempi necessari all'esame della domanda di protezione internazionale da parte della competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato. I cittadini stranieri adulti sono tutti di nazionalità siriana. Le nazionalità dei minori stranieri non accompagnati sono: egiziana, eritrea, somala e sudanese», si conclude la nota.