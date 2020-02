NAPOLi. Dietro l’arsenale, con tanto di fucili d’assalto, recuperato ad Agnano ci sarebbe lo zampino dei reduci e dei nuovi ras del clan Esposito di Cavalleggeri D’Aosta. È questa l’ipotesi incardinata dalla Procura di Napoli nel decreto di fermo che due giorni fa ha colpito Enrico De Martino, 31 anni; la compagna Maria Di Pierno, 40 anni; Anna Chiaiese, 29 anni; e Jouseff Abbumusli, 27 anni. Un’accusa pesante come un macigno, ma che non è basta ad assicurare la permanenza in carcere dei quattro presunti armieri della cosca di Napoli Ovest.