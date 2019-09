SAN GIORGIO A CREMANO. Ieri sera, su segnalazione alla sala operativa, gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano hanno fermato, in Piazza Massimo Troisi, un’auto a bordo della quale vi era un giovane in compagnia di un’altra persona. L’uomo, alla vista degli agenti, ha tentato una breve fuga ma è stato prontamente bloccato dai poliziotti che hanno rinvenuto un’ascia nascosta all’interno della cintola dei pantaloni. Il giovane, M.M. 20enne noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà per porto d’armi o oggetti atti ad offendere.